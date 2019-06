"Le clash entre les deux mondes est très intéressant" : trois artistes nous racontent leur immersion en entreprise

> La démarche ? "Ce qui m’intéresse, c’est la manière dont l’être humain se conditionne et se normatise à travers des formes de contrat, de travail, de normes sociales et culturelles. Par le passé, j'ai beaucoup utilisé l’administratif, l’institutionnel, la bureaucratie en les détournant de manière absurde, en travaillant sur le burlesque, le grotesque, l'humour.





Pour le projet à la CPME (ndlr : Confédération des petites et moyennes entreprises), j'ai voulu aller dans l’absurdité jusqu’au bout, en étant "chargé du bonheur au travail". Cela me faisait beaucoup rire. Mais je me suis trouvé face à une petite équipe. Et face à ces salariés, je ne pouvais pas m’amuser ou tourner cela en dérision. J’ai donc mis de côté l’humour et j'ai pris mon rôle à coeur. Je me suis penché sur les temps de trajet domicile-travail, j'ai fait venir un chien, un naturopathe, un maître de feng-shui. Et je me suis fait piéger par mon propre rôle professionnel : j'ai fait un burn-out !"