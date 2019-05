L'âgisme, cet a priori sur "le vieux qui ne s'adapte pas" et qui pousse les entreprises à oublier leurs seniors

Comment expliquer cette perte de liens intergénérationnels ?

De vrais gaps de générations se créent dans l’entreprise. C’est d’abord lié aux emplois disponibles, ou plutôt au manque d’emploi chez les jeunes, alors placés en concurrence. Ces jeunes n’ont également plus besoin des compétences dont avaient besoin leurs parents et ne sont donc pas dans une quête de transmission. Or le plus intéressant, ce ne sont pas les compétences techniques, mais l’expérience, c'est-à-dire la manière dont les gens plus âgés ont vécu les choses et comment ils peuvent emmener et conseiller les plus jeunes sur leur carrière ou leur organisation.





Je me rappelle le cas de l’Assurance maladie, où les réformes étaient rythmées par le temps politique. Les salariés en poste depuis 30 ans abordaient ces changements avec beaucoup de sérénité, là ou des jeunes étaient très stressés. Plus globalement, construire une société de la longévité, c'est aller au devant des stéréotypes, qui font que les générations ne se comprennent plus alors qu’elles ont beaucoup à s’apporter.





> "Construire la société de la longévité, une opportunité pour le futur ?", de Nicolas Menet, aux éditions Eyrolles.