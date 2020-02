Leur travail sera désormais encadré : combien gagnent les enfants influenceurs sur Youtube et Instagram ?

Les premières stars du Web Cyprien, Norman ou EnjoyPhoenix ont en effet désormais leurs petits frères et sœurs : ils s’appellent Néo et Swan, Kalys et Athéna, Amandine et Fantin... Leurs chaînes Youtube s’intitulent Swan The Voice (4,5 millions d’abonnés), Studio Bubble Tea (une des pionnières, 1,5 million d'abonnés) ou encore Démo Jouets (1,1 million). Des petites stars dans un univers aujourd'hui totalement dérégulé. Car si le nombre de ces chaînes est difficile à estimer - sans doute quelques centaines en France - le phénomène est en pleine explosion. Et surtout, pose question.

Car tout cela est loin d'être bénévole. Certaines chaînes ont d’ailleurs un statut de société, et un nom déposé à l’Institut national de la propriété intellectuelle. "Pour les plus rémunératrices, qui cumulent le plus d’abonnés et de vues, ce qui n’est pas forcément le cas de toutes, les revenus peuvent aller jusqu'à 150.000 euros par mois, uniquement en terme de monétisation des chaînes", indique à LCI Thomas Rohmer, président de l’Observatoire de la parentalité et du numérique. Dans un reportage diffusé en septembre 2016 sur M6, les parents à l’origine de la chaîne Demo Jouets disaient toucher 80 centimes pour 1000 vues, soit environ 5.000 euros par mois. Le site de statistiques Social Blade donne lui des fourchettes, certes larges, mais qui donnent une idée, en fonction de la fréquentation des comptes et du nombre de vues : la chaîne Démo Jouets pourrait gagner entre 4.000 et 64.000 euros par mois ; les propriétaires de Swan The Voice toucheraient eux entre 24.700 euros et 394.000 euros par mois.

Et c'est sans compter les autres sources de revenus, comme l'a détaillé Sophie, la maman de Swan et Néo : "Ce qui fait la principale source de revenus, ce sont les placements de produits, les partenariats, les collaborations", explique-t-elle dans une vidéo intitulée "Mensonges ou réalité", postée en décembre dernier : "Cela veut dire qu’une marque s'est entendue avec l’influenceur, avec les parents, et a proposé à cet enfant soit de l’argent, soit un cadeau, un avantage en nature, en échange d’une visibilité". Et ces sommes-là sont difficiles à estimer.