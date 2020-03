"La dame de la caisse n'a pas voulu prendre le billet" : à la cantine d'entreprise, le coronavirus dans tous les esprits

Souvent, le gel hydroalcoolique est bien en évidence, à l’entrée du self. Certes, cela date souvent de 2010 et de la grippe H1N1. La nouveauté, en ces temps de coronavirus, c’est qu’un panneau informatif vient le compléter, rappelant à quel point il est impératif de se laver les mains avant de passer à table.

Concrètement, les habitudes ont-elles changé ? Certains salariés ont vu la différence dans leur cantine, d’autres pas. Dans la société parisienne de Marine, gérée par le groupe Elior, depuis le début de la semaine, un employé est ainsi préposé à la distribution des couverts et des petits pains. A l’inverse, Clarisse, qui déjeune tous les jours dans un restaurant multi-entreprises de Clichy exploité par Sodexo, n’a rien remarqué de spécial. "Il est vrai qu'en temps normal, les employés ont déjà tous des charlottes sur la tête", fait-elle remarquer, tout en notant "qu’il y a aussi pas mal de choses où l’on doit se servir soi-même". Elle s’amuse, tout de même, de l’ambiance : "On ne remarque pas de baisse de fréquentation. Mais tu sens que plus personne n’ose tousser, même si tu t’étrangles avec ton pain !"

En fait, chaque entreprise applique ses propres consignes dans la lignée des conseils du gouvernement. Mais, comme le rappelle Sodexo, en temps normal, la sécurité alimentaire est déjà la préoccupation première. "Les mesures d’hygiène et de sécurité sont drastiques, tout est très surveillé", indique le groupe à LCI. Port des masques obligatoires dans les cuisines centrales ; charlottes, chaussures et gants dans les restaurants... : les personnels se plient déjà aux consignes d’hygiène. Des directeurs ou responsables qualités sont présents sur chaque site, des contrôles menés perpétuellement. "Nous sommes très équipés et très organisés."

Donc si l’épidémie met les services un peu plus sur les dents, la base est déjà là. Sodexo a par exemple lancé une hotline pour les 7.000 sites gérés par le prestataire. "Cela leur permet de répondre à toutes les questions des employés qui peuvent avoir un cas de coronavirus chez eux, comment ils peuvent réagir…" A cela s’ajoute une bonne communication en interne, via des notes, nombreuses et évolutives, sur les mesures du gouvernement et sur le plan de continuation d’activité de la société. "Nous faisons face à un double enjeu", rappelle-t-on. "Protéger non seulement les consommateurs, mais aussi nos propres employés."