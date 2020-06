"Les taux restent inquiétants" : le déconfinement n'a pas apaisé la souffrance psychologique des salariés

42% des sondés seraient ainsi toujours en souffrance psychologique. Une baisse de quatre points par rapport à la vague précédente, mais un niveau qui reste élevé. Tous les travailleurs, qu’ils soient en télétravail, au chômage partiel ou dans les locaux de l’entreprises, sont touchés. "Ce sont des taux qui restent inquiétants", indique Christophe Nguyen, président d’Empreinte Humaine, psychologue du travail et des organisations. Cette souffrance a un effet sur l’état physique, souligne-t-il : "On a 1,5 à 3 fois plus de déclarations de problème de santé physique pour les personnes en difficulté psychologique. Il y a une vraie corrélation entre ces taux de détresse et la santé physique."

Les salariés déclarent en effet avoir des problèmes de sommeil (dans 35% des cas), des troubles musculo-squelettiques, tels que tendinite, mal au poignet, mal au dos (28% ) ou maux de tête (22%), qui peuvent être précurseurs de burn-out ou d’épuisement. En tout cas, des indicateurs de fatigue et de surcharge. "Ce sont des troubles très importants, qui touchent quasiment un tiers des salariés", dit Christophe Nguyen. Ce sont aussi des problèmes digestifs (15%), cardio-vasculaires (7%) ou des nausées (7%). "A chaque fois, ce sont des faits générés par le stress", note le psychologue, qui relève que "ceux qui sont en télétravail déclarent plus de troubles que les autres. Sans doute à cause du fait des mauvaises installations, mais aussi de l’anxiété vécue : on se repose moins, on fait des gestes répétitifs, cela peut générer des troubles."

D’autant que les salariés formulent de nouvelles attentes : "Si les trois quarts des gens pensent que l’entreprise fait son maximum pour aider les salariés, il y a tout de même 50% des salariés qui souhaitent que l’employeur les aide à appréhender psychologiquement leur travail", relève Christophe Nguyen. "C’est totalement nouveau, il y a une nouvelle attente d’accompagnement de l’entreprise pour aider les salariés. Pas de la thérapie ou des lignes d’écoute, mais un travail sur les relations qui changent, qui sont changées avec le télétravail."

Si la crise du coronavirus a été vécue comme un traumatisme, quid, alors, de la résilience, ce processus qui permet de surmonter une épreuve ? Car cette détresse psychologique, si elle perdure chez les salariés, peut générer un certain nombre de troubles, note le consultant : agoraphobie, syndromes post-traumatiques tels que flashs, cauchemars, peur de se retrouver dans des situations qui vous ont potentiellement traumatisé... "Quand on voit les taux massifs de détresse psychologique, on est en droit de se demander si tout le monde va tomber malade." Sauf que, nous apprend le baromètre, 53% des salariés font preuve de résilience, cette manière de se transformer de façon positive après un traumatisme, et développent, face à ce trauma, une autre vision de la vie. "Cette croissance post-traumatique permet de prévenir la dépression : on ne peut pas agir sur événement, donc on se recompose, on revoit ses priorités, ses valeurs, et on génère du bien-être", explique le psychologue. "Et l'on observe que tous les salariés sortent marqués par l'épreuve que peut représenter cette crise épidémiologique, mais tous ne sont pas traumatisés."