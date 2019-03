Les voiliers en fin de vie deviennent souvent impropres au recyclage. Face à ce constat, une entreprise a eu l'idée de les réaménager en gîtes touristiques. Le succès est alors au rendez-vous. Le concept a permis de remplir le carnet de commandes d'un chantier naval unique en son genre, tout en alliant économie circulaire et tourisme durable.



