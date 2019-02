La France des solutions : mon bureau dans mon vélo

Une entreprise montée sur une remorque de vélo. Ce nouveau concept séduit de plus en plus d'artisans. Grâce à cette innovation, ils peuvent enchaîner rapidement les rendez-vous chez leurs clients tout en réduisant leurs charges. Au total, plus de 500 professionnels s'y sont lancés. Certaines mairies les encouragent dans cette démarche en leur octroyant des subventions.



