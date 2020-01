La glottophobie bientôt reconnue comme discrimination ? Ce député nous explique pourquoi il faut défendre les accents

"On m’a déjà dit qu’on pouvait me guérir assez facilement, c’est plutôt pas mal, non ? Cela veut dire que je suis malade. Je l’ignorais. C’est tout de même stupéfiant " Ce dont Christophe Euzet serait malade, c’est… son accent. Un accent du sud coloré, chantant, qui s’entend. Alors quoi, ce serait le signe d’une maladie ? C’est justement là son combat : lutter contre les discriminations liées à l'accent.

Il le voit, à l’Assemblée : "Il y a les Corses, les Nordistes, les Stéphanois, on entend tous ces accents à l’Assemblée, c’est formidable, c’est riche, chacun retrouve sa diversité et cela fait une belle cohésion nationale. Et pourtant, dès qu'on est dans les débats nationaux, on disparaît", raconte le député. "Pourtant, j’ai le sentiment de maîtriser mon élocution et mon champ lexical au moins autant que la plupart de mes interlocuteurs. Et juste parce que ma prononciation des "in" et des "an" est un peu différente, je n’aurais pas accès à un média… N’est-ce pas étonnant ?"

Alors, pourquoi ces discriminations ? A cause des clichés évidemment. "Le type du sud, c’est un mec sympa, avec qui on a envie de boire le pastis en mangeant des olives en écoutant les cigales", explique Christophe Euzet. "Alors, ce n’est pas que ça me déplaît. Mais je suis aussi professeur de droit, donc je sais parler d’autre chose que des cigales, et de temps en temps, je voudrais qu’on entende ma voix, non pas pour la consonance des choses que je dis, mais pour les choses que je dis. Et parfois, ce n’est pas le cas." D'autant que si lui subit les clichés accolés à l'accent du sud, d'autres régions sont aussi bien mal servies : "Il y a même des clichés diffamants sur certains accents : le type du Nord est alcoolique, le Belge et le Suisse sont stupides… "