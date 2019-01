La renaissance des buffets de gare ?

Les buffets de gare sont en voie de disparition. De nos jours, ces établissements font partie du patrimoine de la restauration de notre pays. Peu à peu, les fast-foods les ont remplacés. Seuls quelques-uns ont su résister. Des chefs étoilés s’inspirent des buffets d’autrefois. Ce phénomène s’accélère et d’autres noms de la cuisine vont s’installer dans les gares.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/01/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.