La température de votre bureau est-elle sexiste ? Ce que vous ne saviez peut-être pas sur la clim’ de votre open-space

C’est un fait méconnu mais tout à fait prouvé scientifiquement. Et avec l’arrivée de beaux jours et des fortes températures, voilà de quoi animer les conversations de la machine à café : la climatisation serait… sexiste. Allons bon ? Et oui, hommes et femmes ne seraient pas à égalité devant la bonne vieille clim’ de bureau. Les femmes glogottent, les hommes étouffent. Comment cela ? On vous explique.





Pour bien comprendre, il faut en revenir aux bases du métabolisme et à la notion de confort thermique. Ce confort thermique correspond à la plage de température dans laquelle vous vous sentez bien, une sorte état d’équilibre entre le corps humain et les conditions d’ambiance. Si le déséquilibre entre les deux est trop grand, vous allez ressentir de l'inconfort et devoir réagir pour le réduire. Le confort thermique est propre à chacun. Il dépend de notre sensibilité, de notre habillement, de la température de l’environnement, de l’humidité, mais aussi… de notre métabolisme. Et c’est là qu’est la chose : le métabolisme est différent chez l’homme et la femme, plus lent chez la gent féminine.