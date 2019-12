La tradition se perdrait au bureau : les entreprises ne croient-elles plus au père Noël ?

C’est ce que montre une étude de Deskeo, opérateur de bureaux flexibles en France, qui a voulu savoir comment les entreprises françaises préparaient les célébrations de Noël. En effet, plus de 41% des sociétés interrogées déclarent qu'elles ne vont pas célébrer Noël en leur sein cette année. Cela va-t-il manquer ? Plus de 64% des collaborateurs interrogés avouent qu'ils n'apprécient pas du tout les fêtes de décembre avec leurs collègues...

Pour les 59% d’entreprises qui se préparent quand même à la fête, les actions programmées seront relativement simples : 82% optent pour des décorations des bureaux. En deuxième place, 65% d'entre elles organiseront une soirée pour les équipes, ou un déjeuner à 43%. Noël n'est a priori pas un moment privilégié pour une activité interne ou un team-building (ils ne sont que 9% à le pratiquer), et encore moins un onéreux séminaire ou voyage professionnel (3%). Le goûter de Noël ne semble pas plus avoir la cote (3%).

Le budget est lui aussi serré : plus de 76% des entreprises célébrant Noël ne dépasseront pas 50 euros par personne. Dans le détail, 42% prévoient d'y consacrer entre 20 à 50 euros et 34% moins de 20 euros par salarié. Seulement 21% pousseront jusqu'à 100 euros, et 3% ont prévu une enveloppe supérieure à 100 euros.