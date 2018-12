"Le cadeau d'un fournisseur, c'est comme un spot publicitaire" : ce que cache le mug de Noël qui trône sur votre bureau

On est donc loin de l’esprit du cadeau désintéressé...

Quand on a trois mugs sur son bureau, lequel va-t-on garder ? Le plus sympa ? Le plus pratique à utiliser ? Le plus discret ? Plus les années passent, plus nous nous apercevons en fait que le choix du cadeau d'affaires relève du niveau d’une agence de communication. Nous allons donc nous efforcer de définir avec le client les objectifs marketing de l’opération et le profil de sa cible. Est-il assis derrière un bureau ou commercial itinérant ? Quel est son univers ? Le tout pour adapter le mieux possible l'objet.





Notre mission est, rappelons-le, que le produit soit gardé le plus longtemps possible. Or il est prouvé que nous gardons plus facilement un objet pour lequel nous avons dû débourser de l'argent qu'un objet reçu gratuitement. Notre mission est donc de personnaliser le cadeau, tout en le rapprochant le plus possible d'un objet boutique. Réfléchir à comment on l'adapte, dans son packaging, dans sa personnalisation discrète, respectueuse de l'univers du récipiendaire final, pour avoir le plus de chance qu'il soit gardé longtemps.





Or énormément de clients qui nous achètent ces objets de communication ne se sont jamais posé ces questions. En étant un peu "cash", je dirais même que si le but est juste pour faire un petit objet pub' ou un "goodies", mieux vaut parfois garder son argent et ne rien faire.