"Le flex-office est rejeté par les jeunes !" : pourquoi, pourtant, les entreprises adoptent ces bureaux partagés

La logique économique reste-t-elle tout de même la première raison qui préside à l’open-space, puis au flex-office ?

Rappelons quelques éléments de contexte. Depuis la crise financière de 2008, l’immobilier d’entreprise est dominé par une vision très financière et le directeur immobilier a acquis une importance stratégique. C'est en effet devenu le deuxième poste de dépenses, derrière les salaires. Sont aussi arrivés la révolution RSE, le green-office, les nouvelles certifications environnementales. Alors, à l'échéance des baux signés il y a une dizaine d'années avec les grandes foncières, les rapports de force ont été modifiés.





La plupart des entreprises ont quitté les centres-ville pour la périphérie urbaine, dans des immeubles jolis et récents, aux certifications environnementales brillantes et plus économiques. Pour faire accepter cette décentralisation, elles ont engagé une réflexion sur l'espace de travail, avec des bureaux mieux conçus, des espaces dédiés pour les rencontres, dans la tendance managériale du moment du travail collectif. Mais comme c’est en périphérie, on s'est rendu compte, qu'avec le télétravail et le fait que les gens ne travaillent pas 24h par jour, que 50% de l’espace et du temps ne sont pas occupés. Or cela coûte très cher. Et c’est tout l’intérêt du flex-office : il réduit considérablement les coûts puisqu’il n’y a plus de poste de travail. On peut mettre autant de salariés qu’on veut sur un espace qui, si on respectait les ratios classiques, devrait être plus grand.