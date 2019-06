"Le lieu lui-même est devenu le contenu d’une œuvre" : quand les artistes sont inspirés par le monde du travail

Plus généralement, au 11e Lieu, où l'on cherche déjà à mêler art et monde du travail, on estime évidemment que les deux univers ont beaucoup à s’apporter. "L’un peut servir l’autre, à partir du moment où le respect est mutuel", réfléchit Marie Roussel. "Il y a des regards qui se posent sur ces deux mondes d’un côté et de l’autre, des regards intéressants à observer." Camille Cottet complète : "Cela apporte aussi des choses subtiles, pas quantifiables : nous fonctionnons beaucoup par communautés, nos amis sont ceux avec qui nous avons effectué nos études ou le même métier". "Pour les artistes, c’est la même chose : chacun vit dans son petit milieu clos", relève la jeune fille.





"Ici, l’ingénieur peut devenir ami avec un artiste, qui lui apporte aussi son point de vue, l'emmène à une expo, un loisir qu'il n'aurait pas eu auparavant. Cela joue sur la créativité… et détend l’atmosphère de part et d’autre : ce n’est pas plus facile d’être dans un milieu d’artistes que dans un milieu de startup où les gens se tirent la bourre !"





> Biennale des artistes en résidence en entreprises, du jeudi 27 au dimanche 30 juin au Carreau du Temple, à Paris.