Le "nudge", ce "coup de pouce pour prendre la bonne décision", peut-il être efficace contre le sexisme en entreprise ?

Selon Eric Singler, le "nudge" a un objectif : "Il existe un comportement A. Et je veux encourager un individu à adopter un comportement B, considéré comme bénéfique pour lui-même, pour la communauté ou la planète. L’esprit du 'nudge' est donc de créer une architecture de choix qui va encourager les individus à changer. On ne cherche pas à convaincre ni à les informer. On cherche à faire changer de comportement".





Bref, oubliés carotte et bâton, voici la démarche incitative. Manipulation ? Pas du tout, répondent les théoriciens du "nudge" qui défendent son aspect éthique qui ne viserait qu'à accroître le bien-être social. "Éduquer et informer est primordial. Mais cela ne suffit pas à changer les comportements", rappelle Eric Singler. "Chacun de nous est bourré de bonnes intentions… et de mauvais comportements."