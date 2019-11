Le Salon des Entrepreneurs de Nantes Pays de la Loire met l’artisanat, le positive business et l’entrepreneuriat au féminin à l’honneur DR

ÉVÉNEMENT - Le Salon des Entrepreneurs s’installe dans la cité des congrès de Nantes les 20 et 21 novembre 2019 pour une nouvelle édition qui servira de rampe de lancement à tous les porteurs de projets, entrepreneurs, start-uppeur de la région, et de booster pour les jeunes dirigeants qui souhaitent accélérer leur business.

Nantes est l’une des métropoles économiques les plus dynamiques du pays, notamment en raison de l’importance des flux migratoires en provenance de la région parisienne. Cet apport de population a pour corollaire la création de nombreuses entreprises : en 2018, 26.700 entreprises ont été créées. C’est un niveau record (+ 15 % par rapport à 2017). Plus de 11.000 visiteurs sont attendus à cette édition 2019 du Salon des Entrepreneurs Nantes Pays de la Loire. Elle met l’accent sur 4 thématiques répondant aux attentes des entrepreneurs et des porteurs de projet du territoire : l’artisanat, l’entrepreneuriat au féminin, l’agriculture bio et urbaine et le « positive business ».

Dans l’artisanat, la représentation des femmes à globalement doublé : 23 % des chefs d’entreprise sont aujourd’hui des femmes. C’est pour accompagner ce mouvement de fond que la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire organise le concours « Entrepreneures de Talents », en partenariat avec BPI France et la Direccte. Innovation, jeunesse et audace : trois prix récompenseront les lauréates. Afin de répondre à la hausse du visitorat féminin (+10 % depuis 2011), le Salon des Entrepreneurs accueillera deux réseaux d’accompagnement 100 % féminins : Force Femmes et Femmes de Bretagne. Ils épauleront les futures créatrices et porteuses de projet. Elles pourront partager leur expérience, échanger et bénéficier de conseils pour développer leur activité.

Place aux entrepreneurs qui font bouger les lignes

Premier secteur économique des Pays de la Loire, l'agriculture et l'agroalimentaire seront un autre épicentre de cette 12e édition du salon. Plusieurs prises de parole retraceront le chemin de l’agriculteur au consommateur, notamment avec la présence de l’association régionale rassemblant les acteurs de l’agriculture bio. Dans la continuité de l’édition 2018, le Salon des Entrepreneurs fera aussi un grand focus sur le Positive Business à travers un débat jeudi 21 novembre et le témoignage de ces entrepreneurs qui font bouger les lignes. Ils retraceront l’ensemble des pratiques RSE mises en place en expliquant comment elles sont devenues de véritables leviers de création de valeur. Comme chaque année plus de 100 personnalités inspirantes viendront témoigner du dynamisme entrepreneurial de la région, dont les quatre ambassadeurs de cette édition : Marie Taupin, véritable autodidacte, fondatrice de « Bulle de bien-être », Hubert de Boisredon, PDG du Groupe Armor, Sandrine Bender, co-fondatrice et CEO de Meyko et Nicolas Rohr co-fondateur de FAGUO. Les portes du salon s’ouvriront le 20 novembre et, cerise sur le gâteau, l’entrée est gratuite. Alors, save the date, et passez à l’action en vous inscrivant !