"Le travail sur écran, c’est une catastrophe" : comment lutter contre les douleurs au bureau ?

Les faits sont, il est vrai, confondants : "Savez-vous combien nous passons d’heures par jour en moyenne sur un écran ?", questionne Yannick Benet. "Huit heures sur un ordinateur ! Et en ajoutant le téléphone portable, c'est trois heures de plus. Nous arrivons en France à un stade où nous passons autant de temps sur un écran qu’à dormir. Au total, cela représente entre 24 et 28 ans assis devant un ordinateur."





Et cela n’est pas sans impact sur la santé physique. D'après les différentes études sur le sujet, huit Français sur 10 se plaignent ainsi de douleurs. Mais comment les expliquer alors qu'il n'y a aucun effort physique ? "Nous avons longtemps pensé qu'il s'agissait d'une question de posture. Il a été recommandé de s’asseoir correctement, avec des angles de 90 degrés entre les genoux, les coudes… ", explique Yannick Benet. "Mais le problème provient surtout du fait de ne pas bouger. Or cela cause de gros problèmes de circulation du sang."