Ces 5 chiffres vont mettre les jeunes femmes managers (ou qui aimeraient l’être) en colère

A caractéristiques identiques, les femmes ont presque deux fois moins de chances d'accéder à un poste de manager que les hommes, montre l'étude. En effet, sept ans après avoir quitté le système éducatif, la proportion de femmes diminue à mesure que l’on s’élève dans la hiérarchie des professions : en 2010, elles représentaient près de 55% de ceux qui sortent de l’enseignement supérieur, mais en 2017, seulement 40% des managers.





Et non seulement les femmes accèdent moins à ces positions mais, lorsque c’est le cas, elles y arrivent aussi plus tardivement : le délai moyen avant d’occuper pour la première fois ce type de fonction est de 15,3 mois pour les hommes et 17,9 mois pour les femmes.