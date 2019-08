Les émojis au boulot et dans les mails de travail : bonne ou mauvaise idée ?

De manière plus générale, les émoticônes sont devenues une manière de communiquer à part entière. La très grande majorité des sondés les utilise pour alléger l'ambiance des conversations (93%) et montrer son soutien aux autres (91%). L’emoji serait d’autant plus apprécié qu’il rend, pour 62% des gens, les conversations plus "fun" et légères, voire permettent, pour 42% des sondés, de mieux traduire un état d’esprit qu’avec des mots. 65% des utilisateurs d’emojis se disent même plus à l'aise pour exprimer leurs émotions par ce biais que par un simple appel téléphonique. L’émoji est également plus rapide pour faire passer une émotion que de la traduire en mot.





Les marques ont bien compris ce phénomène : elles y voient un moyen de draguer le consommateur sous des dehors ludiques et originaux. Plus de la moitié (58%) des utilisateurs d’emojis sont plus susceptibles d’ouvrir un e-mail provenant d’une marque, si elle a pour objet un emoji. Près de la moitié (44%) sont plus susceptibles d’acheter les produits annoncés à l’aide d’emojis. Transposez ces données dans les mails, vous comprenez mieux leur intérêt pour doper leur efficacité...