Les "responsables du bonheur" en entreprise, on les a aimés, puis lynchés : un CHO, ça ressemble à quoi, en vrai ?

Qu’ils soient décriés ou non, la création de ces CHO s’inscrit dans un contexte bien plus profond, celui de la progressive prise en compte, depuis les années 1990, de la santé du salarié dans son travail. Les textes de loi se sont notamment succédé et intensifiés à la suite de la vague de suicides chez France Telecom et Renault, en 2008 et 2009. A partir de 2010, s’est développée la notion plus large de qualité de vie au travail (QVT). Elle est définie comme "le sentiment de bien-être au travail"" et inclut "l’ambiance, les conditions de travail, le sentiment d’implication, le degré d’autonomie". Le sujet devient même, en 2015 avec la loi Rebsamen, une composante de la négociation annuelle obligatoire d’entreprise.





En parallèle, la notion de bonheur au travail est donc apparue. Cette doctrine n'a pas (encore) de définition juridique, mais s’appuie sur une "science du bonheur". L'idée est de prendre en compte l’épanouissement individuel comme vecteur de performances : un individu qui se sent bien, ce sont des capacités cognitives optimisées, des objectifs atteints, une meilleure productivité ; mais aussi la rétention des talents, l'innovation, la baisse de l’absentéisme et un rempart contre le burn-out. Les CHO s’inscrivent dans cette tendance. Et, sur le fond, les collaborateurs sont convaincus. Leur attente sur ces thématiques est d'ailleurs de plus en plus prégnante -c'est encore plus le cas chez les générations X ou Y, en quête de sens. Mais la très grande majorité est déçue par les initiatives mises en place par leurs organisations.