Les salariés devaient marcher sur du verre pilé : un manager licencié après un team-building trop extrême

A son retour à Paris, le salarié alerte le médecin du travail et lui raconte avoir "très mal vécu" cette activité. Il avertit aussi le RH, au motif qu'une telle pratique comporte selon lui des dangers pour la santé physique et mentale des salariés, comme la transmission d'agents infectieux pathogènes par le sang, mais aussi l'anxiété des personnes et le risque d'ostracisation par le groupe. Le RH contacte alors le manager en question, et une enquête est ouverte au sein du service. Des entretiens individuels menés auprès des salariés "révèlent le malaise des participants", et le "mal-être du salarié" contraint de venir justifier devant tout le monde pourquoi il ne participait pas. Ce salarié indique pour sa part "avoir fortement réagi émotionnellement à raison de son isolement craignant les représailles de son manager sur son bonus annuel". C'est d'ailleurs cette "gêne" et cette "tension" qui ressortent dans les témoignages. Une des participantes raconte ainsi que si l’activité était basée sur le volontariat, "certains ont estimé devoir être obligés de participer sous la pression du groupe et qu'il était évident qu'il y avait des risques de coupures".

L’employeur a licencié le manager en charge du team-building pour faute grave, en février 2015, un an après les faits. Celui-ci a saisi les juges : il estimait n’avoir fait que suivre les instructions en organisant ce team-building avec l’aide d’un prestataire référencé par son entreprise. Selon lui, "l'employeur qui exige du salarié qu'il supervise une activité à risque ne peut lui reprocher la réalisation de ce risque dans le cadre de cette activité organisée dans les conditions qu’il a imposées".