Les salariés français auraient-ils peur de leur médecin du travail ?

Ce sont des experts dans leur domaine. Ils sont là pour ça. Et pourtant, les salariés français semblent s’en défier. Les médecins du travail seraient-ils des mal-aimés ? C’est ce que semble montrer les résultats d’un sondage Odoxa réalisé pour le SEST (Service aux entreprises pour la santé au travail) à l’occasion de la 5e édition des Lauriers de la prévention, qui se déroule le 13 juin à Paris.





La médecine du travail est en effet une spécialité médicale qui a pour but d’éviter toute dégradation de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Elle a pour rôle de surveiller les conditions d’hygiène sur le lieu de travail, de prévenir les risques, mais aussi de suivre l’état de santé des travailleurs et jouer un rôle de conseil pour l’employeur et les employés. Mais si le terme "médecine du travail" est familier pour les actifs, le rôle de ce service ne semble pas bien connu.