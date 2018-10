Loi Pacte : la transparence des salaires est-elle une bonne idée?

OpenClassrooms, Lucca, ou Prospheres font partie des quelques entreprises exemplaires en termes de transparence des salaires. Tout comme Thermador Groupe. Lors de sa création il y a cinquante ans (! ), le fondateur avait souhaité mettre en place une totale confiance vis-à-vis des employés. Un geste salué par son successeur à la présidence du groupe, Guillaume Robin : "A l’époque, c'est un tabou qui a été brisé, se rappelle le PDG de l’entreprise. La transparence permet encore aujourd'hui de créer un très haut niveau de confiance et d’implication du salarié." Résultat ? Un turn-over relativement bas avec une ancienneté moyenne de dix ans chez les employés et un taux d’absentéisme en dessous des moyennes nationales. Il a également pu constater que ces salariés étaient plus motivés et plus efficaces. Avec des résultats conséquents sur la productivité et le service client.





Alors est-il d’accord avec l’amendement ? Pas si sûr. Il alerte sur les "bonnes idées qui peuvent parfois cacher des pièges". Car à l’échelle de son entreprise d’environ 450 salariés, il considère que ce travail est bien plus simple que pour une multinationale. Il se justifie : "Aller comparer une personne dans un pays en voie de développement et un travailleur en Suisse ça n’a pas de sens, les ratios ne voudront pas dire grand-chose." Il rappelle également que ces pratiques sont plus simples dans une firme comme la sienne où elles ont toujours existées. Il ne pense pas qu’il puisse servir d’exemples pour une industrie où les différences persistent depuis toujours. Il considère que les montrer au jour de façon trop brutale pourrait même "créer des tensions entre les employés".