Un tiers des salariés calquent leur look sur celui de leur patron

L’habit ne fait pas le moine, mais y contribue. Et au travail, encore plus. Ce pourrait être la conclusion de cette étude menée par Qapa, agence d’intérim en ligne, auprès de ses candidats, pour scruter l'importance du look au travail. Elle montre que les salariés français ont bien conscience de l'importance de la tenue au bureau. Et les hommes encore plus que les femmes (67%, contre 56%).

Au point que beaucoup de Français adaptent leur look pour être mieux acceptés dans le cadre professionnel, et cette pratique est encore plus forte au sein de la gent masculine : 86% des hommes ont changé de look pour être embauchés ou mieux acceptés au travail, contre, tout de même, 54% de femmes.