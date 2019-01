"Lorsqu'il y a un sentiment d'injustice, les salariés deviennent des mercenaires" : comment être un manager juste ?

Comment un manager peut-il éviter cela ?

Il a la main sur la justice interactionnelle. Beaucoup d’études montrent que même en cas d’annonce difficile, de baisse de salaire, voire de départ, le fait de laisser sa porte ouverte, d’écouter, de montrer de l’empathie, de dire "je comprends" ou "qu’est-ce que je peux faire ?", va lui permettre d’être interactionnellement juste. Et ce même dans des situations objectivement compliquées car la plupart des personnes apprécient. Certes, cela prend un peu de temps et d’énergie. Mais c'est finalement un investissement.





Et sur les autres formes d'injustices ?

Le manager peut aussi agir sur l'injustice procédurale. C'est beaucoup plus simple qu’on ne le pense : il suffit de demander l’avis des personnes avant de prendre une décision. Or, trop souvent, les managers l’oublient parce qu’ils veulent aller vite et être efficaces ou ont peur que leurs subordonnés soient contre leur idée. Et qu'ensuite, cela soit plus difficile de prendre une décision contraire à ce qu'ils ont dit. D’autres managers ne voient même plus le système social. Or les personnes ne sont pas des pions. Au contraire, elles ont envie de participer à la prise de décision sur ce qui les concerne, elles ont des idées et toute l’information du terrain. Si on se coupe de cela, on se coupe de décisions qui potentiellement pourraient être meilleures, mais aussi de la possibilité de motiver les gens.





L'injustice rétributive est la plus simple à éviter... mais aussi la moins satisfaisante. Plus simple parce que c’est très balisé, il existe plein d’outils, de systèmes de rémunérations qui essaient d’être plus égalitaires. Le problème de cette justice ? Les personnes se comparent beaucoup entre elles et ont très vite tendance à se sentir injustement traitées. Tout simplement car elles ont un biais sur leur propre ego : elles voient ce qu'elles font, mais pas ce que les autres font. Au final, ce ne sera jamais totalement satisfaisant. Evidemment, il faut gérer l'injustice distributive et on peut toujours l’améliorer. Mais quand elle est bloquée, les vrais points d’amélioration se jouent sur les autres niveaux de justice.





