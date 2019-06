Lutter contre le sexisme en entreprise, plus facile à dire qu’à faire ? Ces groupes livrent leurs bonnes pratiques

#MeeToo, l’affaire Weinstein, ont secoué la société et les entreprises. Et révélé, de la part de ces dernières, un intérêt réel pour le sujet du sexisme. Il suffit de regarder, à chaque salon ou conférence pro, la salle pleine dès que le thème est évoqué. Ce qui traduit donc un intérêt, une curiosité. Mais aussi sans doute un certain désarroi. Comment lutter efficacement ? Par où commencer ?





Si le sexisme, le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles sont désormais très définis et inscrits dans la loi, reste maintenant à trouver les armes. Car les entreprises n’ont aucun outil. Tout est à inventer. En décembre dernier, 30 entreprises se sont engagées autour de l’initiative #StOpE, pour faire reculer le sexisme ordinaire en entreprise. Quatre responsables diversité de quatre entreprises signataires sont venus en parler jeudi 13 juin, lors d’une journée dédiée au sujet, organisée par le Medef. LCI est allée écouter leurs bons conseils.