Ma vie après... le salariat : "Chaque jour, il y a une grosse galère et une grosse réussite"

"Je me disais que j’avais fait le tour, ça ne m’intéressait plus", avoue-t-il. Pour s'amuser, il crée même à cette époque un site humoristique sur son quotidien : jobdemerde.com, sur le modèle de VDM. "Ça avait cartonné parce qu’on était beaucoup à ne plus comprendre ce que l’on faisait", reprend l'ancien chef de projet. "On remplissait des tableaux Excel à longueur de journée, nos objectifs étaient complètement délirants par rapport à la réalité du terrain. Tout tournait autour de l’argent, il n’y avait plus rien d’excitant."





Le trentenaire d'alors souhaite redonner du sens à son travail et à sa vie, mais aussi laisser libre cours à sa créativité - "A force de travailler sur des tâches très, très précises, on arrive à 35 ans et on se demande si on est capable de faire autre chose. On en vient vraiment à douter. La créativité, c'est ce qui me manquait réellement, je m’en rends compte aujourd’hui."





Cette quête de sens "est une tendance très forte", avance Didier Poirier, responsable du pôle entrepreneuriat à la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Seine-et-Marne. "Le quotidien salarié n’apporte pas toujours de satisfaction. Certains préfèrent créer leur entreprise pour investir un domaine qui les passionne et ne plus subir les contraintes et la pression des grosses boîtes".