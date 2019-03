Magie du rangement : et si vous appliquiez la méthode Marie Kondo à votre bureau et votre boîte mails ?

Plusieurs sacs poubelles doivent déjà commencer à s’entasser. Vous êtes sur le bon chemin. Mais, pour certains objets, il peut y avoir un doute. Il faut alors, selon la méthode Kondo, ne garder que ceux qui vous provoquent une "étincelle de joie". Oubliez tout complexe : prenez ces objets dans vos mains et posez vous une question : "Cet objet me procure-t-il de la joie ? Son contact me donne-t-il du plaisir ?" Même au travail (et oui !) certains objets ou mails peuvent vous mettre de bonne humeur : un souvenir rapporté par une collègue après ses vacances en Thaïlande, un mail de félicitation après un dossier rondement mené, les post-it de mots doux qu’un collègue a laissé sur votre bureau, la newsletter des employés… Gardez !





Si vous hésitez encore à garder ou balancer cet objet, c'est qu’il existe un degré d’attachement qu'il faut explorer. Remontez vos souvenirs, rappelez vous d'où il vient, et si sa place dans votre vie est aussi grande qu’à l’époque. Et dites-vous que peut-être, il est temps de tourner une pager du passé. Marie Kondo vous conseille même de lui parler : "Il ne vous reste plus qu’à le remercier d’avoir été si important et de vous avoir apporté tant de satisfaction. Ou pourquoi pas aussi : "merci de m’avoir montré ce qui ne me va pas".