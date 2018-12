Marathon, ultra-trail, Ironman : ces dirigeants qui utilisent le sport pour manager (et comment ça peut être dangereux)

Le sport permet enfin, confient ces dirigeants, de trouver un équilibre vie professionnelle et personnelle. "De façon assez particulière, se réaliser dans le sport est aussi une façon de se réaliser dans un secteur différent de leur emploi", rapporte Thibaut Bardon. Eviter, aussi, d’être cannibalisé par son travail : "Ils ont de très fortes responsabilités, donc leur travail n’a pas de limite. Le fait de s’imposer une discipline sportive permet d’en mettre. Certains notent d’ailleurs même leurs entraînements comme des rendez-vous pro, dans leur agenda professionnel." Détail intéressant : cet équilibre ne se fait pas par la modération, mais par l’extrême : "Plus ils ont de travail et de pression, et plus ils courent, alors qu’on pourrait imaginer l’inverse."





Mais, comme pour chacun, si le sport est d’abord synonyme de bien-être, il peut toutefois présenter des risques : la survalorisation de la pratique peut altérer les jugements. Au point, à l’extrême, de discriminer des candidats ou des collègues, certes non-sportifs, mais qui sont par ailleurs de bons professionnels. "Certains managers ont l’idée qu’un sportif a des qualités professionnelles supérieures à un non sportif. Et outre le recrutement, cela peut aussi jouer au quotidien", estime Thibaut Bardon. "Certains affirment que, dans leurs équipes, les plus performants sont les plus sportifs, alors que cette corrélation stricte parait étonnante. Et quand on est manager et qu’on doit gérer un collectif, il faut aussi savoir gérer une diversité."





Le chercheur invite aussi à se questionner sur un autre point : "Ils incarnent un peu les excès du capitalisme, en tout cas dans sa version libérale : ils sont tout le temps en mouvement, à la recherche de plus de performance. On peut se demander s’il n’y a pas un risque d’essoufflement. Après quoi courent-ils ? Est-ce qu’ils ne vont pas s’essouffler, et par là même, essouffler les gens autour d’eux ?"





> Pour consulter toute l'étude, c'est par ici.