Canicule : a-t-on le droit de refuser de travailler quand il fait chaud ?

Aucun seuil de température à partir duquel le travail doit être suspendu n'est fixé dans la loi. Seules quelques recommandations émises par l'Institut national de recherche et sécurité (INRS) suite à la canicule de 2003.





> Les employeurs doivent donc désormais mettre à disposition de leurs équipes au moins trois litres d'eau par jour ainsi qu'un local frais.





> Autre recommandation : permettre aux employés d'arriver plus tôt le matin et d'échapper aux heures les plus chaudes de la journée.