"Mon directeur a annoncé mon départ sans m'en avoir averti" : Seniors, ils racontent leur fin de carrière (1/3)

Pourtant, sa fin de carrière a été mouvementée. En 2005, il évolue depuis 9 ans dans une agence HLM du Mans. Il est cadre supérieur, directeur de développement et du patrimoine. Il a 54 ans. Et il est "sèchement remercié" par son directeur général. "Je ne collais plus aux contraintes administratives d’un organisme public, m’a-t-on dit. On m’a proposé une transaction, que j'ai acceptée sans rien négocier. Cela faisait déjà quelques mois que j'allais au travail à reculons. Mais ce moment n’a pas été facile, il y a tout un aspect très formel avec cette lettre avec accusé de réception annonçant le licenciement, les griefs annoncés", se souvient Marc. D'autant qu’à la cinquantaine passée, avec trois enfants, ce n'est pas évident. "J’étais trop âgé, trop cher… " Mais il a de la chance et sans doute les compétences : "Au final, j’ai vite retrouvé du travail dans une société privée, et cela m’a passionné pendant 15 ans !"

Il entend certains de ses amis faire le décompte depuis des années. "Plus que deux ans avant le grand saut. Plus que 18 mois. Plus que 42 jours. Enfin de la liberté, avoir du temps pour bricoler, lire, voyager, s’occuper des enfants… " Lui, ça ne l'a jamais vraiment titillé. Marc aimait son travail. Il s’y donnait à fond.

Petit à petit pourtant, les choses se gâtent. "Je me rends compte que les approches changent, nous sommes confrontés à des empilements hiérarchiques, la fougue s’émousse. Je me surprends de plus en plus à pester contre l’amoncellement de couches bureaucratiques, de dossiers à monter, d’autorisations à demander. Mon autonomie se restreint." On lui reproche en effet de faire trop cavalier seul, son nouveau supérieur, plus jeune, veut reprendre le contrôle. Marc regarde autour de lui, et se rend compte qu’il est désormais un des plus anciens. "L'avant-dernier 'ancien', est parti, à 64 ans, un an et demi avant moi", raconte Marc. "Je ressens un saut de génération, on se met à me vouvoyer. Quand je cherche des documents internes, on me dit d’aller dans l’intranet, ils sont tous là-dessus…" Ses armoires remplies de dossiers ont disparu, Marc est maintenant en bureau volant.

Marc continue donc son parcours dans l’immobilier. Il a commencé à travailler tard et doit, pour bénéficier de l'entièreté de sa retraite, travailler jusqu'à 66 ans. Les années passent. 65, 66, 67 ans. Il continue, ne voit pas le temps filer. "J’étais beaucoup sur le terrain, à rencontrer les élus, les chargés de projet, c’était toujours nouveau et varié", raconte-t-il. "J'étais autonome dans mon travail, chargé de trouver des projets et de monter des dossiers, j’étais bien mobilisé par les relations et les contacts professionnels. Bref, je n’étais pas du tout pressé de partir !"

Avec ses collègues, le regard, le statut changent. "On ne m'appelle pas encore 'l’ancien', mais de temps en temps, on n'en est pas loin", rigole Marc. "On vient de temps en temps me demander un avis, mais… Je le sens de plus en plus, en prenant de l'âge, l''ancien' n’est plus considéré comme un actif instructif mais comme un 'dépassé de la vie' qui n’est plus dans le tourbillon des jeunes… " Petit à petit, Marc s'écarte , il le confesse, de cet univers professionnel, se met entre parenthèses. "Je m’intéresse moins aux échanges autour de la machine à café, je me mets un peu en roue libre, pourtant, ce n'est pas mon genre."

Et, un jour, lors d’une réunion régionale, son directeur évoque, dans son discours aux équipes, le futur départ en retraite de Marc. "Sans m’avoir averti… ", glisse le principal intéressé, qui se sent alors "poussé dehors". Un nouveau collaborateur est recruté pour le remplacer, il a 27 ans, est marié, a un jeune enfant et un chien. Marc aurait aimé participer au cahier des charges pour le recrutement, mais non, il n'a pas été associé. "Était-ce une manière de montrer à ce presque ex-collaborateur que j'étais devenu que je ne représentais plus rien ?, je ne sais pas...", suppute Marc. "Mais quand mon remplaçant arrive, je lui transmets mes dossiers, mon expérience."