Vie en entreprise : faut-il offrir des cadeaux de Noël à ses salariés ?

"Concrètement, il n’y a pas d’obligation légale d’offrir des cadeaux à ses salariés", explique Ghislain De Gestas, dirigeant du cabinet de conseil Tactic RH. Il est cependant indispensable, selon lui, de savoir les féliciter pour le travail accompli tout au long de l’année. "Une entreprise, c’est une famille. Et au-delà du 'merci', qu’on a d’ailleurs du mal à dire en France, une attention particulière est importante", assure-t-il.





Celui qui est aussi l'auteur d’une thèse intitulée "Le bien-être en entreprise, source de performance" insiste cependant sur l'utilité d’un double niveau de rétribution, collectif et individuel. Il serait en effet important de récompenser tout le monde, mais davantage encore les plus méritants. Tant pour leur comportement que pour leurs performances. Cette occasion laisse aussi l’opportunité pour les chefs d’entreprise de mettre en avant certaines personnes pour les remercier, mais de développer la "responsabilisation" des salariés. "Cette récompense individuelle est évidemment à justifier. La transparence est dans ce cas-là fondamentale pour éviter tensions et jalousies entre collègues", précise Ghislain De Gestas.





Une opinion que ne partage pas Gilles Verrier, directeur général du cabinet de conseil Identité RH. "Je ne vois pas comment on peut justifier de donner à certains et pas à d'autres", déclare-t-il. Pour cet ancien directeur des ressources humaines de Décathlon, rémunérer quelqu'un en nature, avec un cadeau "n'est pas très sain". "Dans le cas d'une récompense, il vaut mieux traduire cela en part de rémunération variable."





Tous deux se rejoignent cependant sur un point : l'indication obligatoire du caractère exceptionnel d'un cadeau lorsque son montant est plus élevé que d'habitude. "Il faut être clair là-dessus, souligne Gilles Verrier. Car si les salariés reçoivent un gros cadeau deux années de suite, mais un petit la troisième, celui-ci va avoir l'effet inverse : à savoir créer de la déception et de la démotivation." Mieux vaut donc couper immédiatement l'herbe sous le pied de mauvaises habitudes.