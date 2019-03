Nomophobe, voici comment décrocher de votre portable

Ensuite, des règles simples existent pour reprendre le pouvoir sur son téléphone. N’hésitez pas à vous ménager, d'abord, des moments sans cet objet. Notamment au réveil et au coucher, en évitant de consulter tout de suite son smartphone, et se plonger ainsi directement dans le "stress" de la journée. Prenez le temps d'un moment doux, centré sur soi, qui permet d’aborder plus sereinement sa journée.





Ensuite, au bureau, n'hésitez pas à multiplier ces moments "sans", par exemple pour se consacrer totalement à une tâche qui mérite de l’attention. Concrètement, laissez votre téléphone hors de portée, en mode silencieux. Même chose lors du déjeuner avec les collègues : laissez votre portable dans votre sac, plutôt que le poser sur la table, l’écran sous vos yeux, inexorablement attirés vers lui à chaque notification.





Pour rendre ces efforts plus ludiques, des petites applications existent : l'appli "Forest, Stay focused" permet ainsi de planter une graine numérique (et symbolique). Si vous ne touchez pas votre téléphone pendant 30 minutes, celle-ci deviendra un arbre. Vous pouvez créer ainsi toute une forêt. L'appli "Space" permet quant à elle d’assombrir votre téléphone ou de bloquer vos notifications quand vous avez passé trop de temps dessus. Et gardez le cap : non seulement vous n'allez rien rater, mais vous serez aussi plus productif, et plus... libéré.