Non, ils n’aiment pas que les robots : comment les entreprises peuvent séduire cette génération Z qui débarque

La génération Y était décrite comme impatiente, irrespectueuse ? Les Z sont plus confiants, plus positifs. Ils ont la technique pour eux, connaissent leurs compétences en matière digitale. Alors que les Y avaient tendance à remettre en cause ce qui était dit, à vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat, les Z veulent intégrer une structure qui existe déjà et ont beaucoup plus confiance dans l’entreprise. Mais attention, ils ne sont pas dupes pour autant. "Ils veulent s’engager, c’est une génération militante. Mais ils n’attendent rien de l’entreprise", raconte Manuelle Malot, directrice des activités Carrières de l'Edhec Business School et du Centre d'études sur les jeunes générations. "Ils savent qu’ils ne peuvent compter que sur eux, et que si cela ne va pas, ils iront ailleurs".





Ils sont donc aussi militants, mais à leur manière. "Alors que les Y rejoignaient les ONG, leur engagement s'effectue au sein de l’entreprise marchande", précise Manuelle Malot. "On peut parler de "business social", car pour eux, l'entreprise doit avoir une vrai responsabilité sociétale et environnementale. C'est un critère de choix décisif ". Les Z se posent en effet la question de la quête du sens. Résultat : "Le salaire est loin d’être le seul facteur décisif", note Karim Manar, responsable marketing Client Solutions chez Dell EMC France. "45% veulent un métier avec du sens plus que la rémunération".