Non, la reconnaissance ne passe pas que par le salaire : "Les salariés demandent à être reconnus au quotidien"

En quoi, comme vous le dites, la reconnaissance est-elle un enjeu majeur du XXIe siècle ?

Jean-Pierre Brun : Ce n’est peut-être pas le plus important, car l’insécurité de l’emploi et la rémunération sont importants, mais c’est un enjeu situé dans le haut de la liste. Dans toutes mes interventions , le manque de reconnaissance est quelque chose dont j’entends parler, que ce soit en Europe, au Canada, aux Etats-Unis, au Moyen-Orient. C’est un thème qui revient très régulièrement et n’est pas que français. Et il monte chez beaucoup de salariés et managers et d’entreprises.





Il y a un manque flagrant de reconnaissance individuelle, mais aussi collective : le salarié ne me sens pas reconnu non seulement comme individu, mais également comme corps de métier. Comme par exemple les infirmières qui, dans un hôpital, se sentent considérées comme la 5e roue de la charrette, alors qu'elles sont très utiles.





Comment expliquer ce manque de reconnaissance ?

Il y a deux raisons fondamentales. La première est sociale : nous sommes dans un monde basé sur le narcissisme social, où tout le monde veut être reconnu dans son individualité, et encore plus au travail, devenu le lieu central de la réalisation personnelle. La seconde est que le travail s’est véritablement intensifié. Il y a moins de gens pour faire le même boulot, voire en faire plus. Il y a beaucoup plus d’heures aussi, avec l’envahissement du travail sur la vie privée, tard le soir, ou le week-end. Beaucoup de personnes ont donc le sentiment de donner beaucoup, voire de trop donner, et que le rapport avec la rétribution est déséquilibré.