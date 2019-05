"Nous aussi, on aimerait profiter de nos dimanches !" : le travail dominical, raconté par ceux qui le pratiquent

Travailler plus, pour gagner (un peu) plus. L'argument financier est souvent évoqué. Mais à quel prix ? C’est ce qu’a constaté Elodie, 12 ans dans le commerce et directrice adjointe dans une grande enseigne, 40 heures hebdo pour 1.500 euros. Elle vient de quitter son poste : "Il y a deux ans, il m’a été imposé de travailler les dimanches." Alors oui, elle est payée plus ce jour-là - "20 euros en plus sur mon salaire, la blague !". Mais elle a aussi -et surtout- deux enfants en bas âge. "Je ne les voyais plus car je n’étais plus disponible le samedi et le dimanche, prise de 10 heures à 20 heures". Un sacrifice, qui, selon elle, ne se justifie pas : "Au niveau du chiffre d’affaires, le dimanche ne sert à rien pour un magasin comme le mien : il perd de d’argent puisque qu’on paie davantage les employés. La fréquentation est aléatoire : s’il pleut ou s’il fait beau, les clients ne viennent pas s’enfermer dans les magasins ! Donc à part gâcher la vie privée des employés, à quoi sert le travail dominical ?", demande-t-elle.





Cindy, 28 ans, qui travaille dans une poissonnerie dans le nord Cotentin, agite les mêmes questions : "Je travaille les dimanches. Mais je suis contre. Cela pénalise ma vie de famille et tous mes repas. Malheureusement, il faut faire des concessions, nous n'avons pas le choix." Car tout de même, elle admet que la fréquentation est plus importante qu’en semaine. "Mais les gens qui viennent le dimanche sont la plupart du temps des retraités, qui ont toute la semaine pour le faire. Nous aussi, on aimerait profiter de nos dimanches. Si on échangeait les rôles, je ne sais pas si beaucoup travailleraient le dimanche", dit-elle.