"Nouvelle cordée" : comment une petite ville des Deux-Sèvres a réinséré ses chômeurs

Et si on inversait le problème ?

Un texte de loi, voté en 2016, permet ainsi d’expérimenter, dans dix communes en France, ce projet unique : fournir à tous les chômeurs longue durée qui le souhaitent un CDI, payé au SMIC et adapté aux compétences de chacun. La somme versée par les services de l’Etat couvre 70% du salaire de l’employé, soit environ 13.000 euros. L’EBE doit trouver les 5.000 euros restants, en facturant biens et services. Mais sans concurrencer les autres sociétés de l’économie locale.

"Territoires zéro chômeur de longue durée" est une expérimentation lancée par le gouvernement alors dirigé par Manuel Valls, portée à l’Assemblée par l’association ATD Quart Monde et le député PS Laurent Grandguillaume. L’idée : prendre le problème à l’envers. ATD Quart monde a calculé qu’un chômeur "coûte" aux différents service de l’Etat 18.000 euros par an (RSA, Pôle emploi, couverture maladie…). Pourquoi ne pas plutôt injecter cet argent dans une entreprise qui le fera travailler ? C’est ainsi qu’est né le concept de " l’entreprise à but d’emploi" (EBE) , une entreprise "qui fonctionne à l’envers" : d’abord, elle embauche, et ensuite, elle trouve du travail au salarié.

La solidarité et l’humain sont au cœur de tout. Marie-Monique Robin a notamment suivi ce premier jour de travail, tant attendu, où ces salariés, heureux de venir travailler, débarquent dans des locaux vides, où tout est à faire. Comment ils créent leur entreprise, baptisée ESIAM, pour " Entreprise solidaire d’initiatives et d’action du Mauléonais ". Comment le maire, l’adjoint, le directeur, les chômeurs, les entreprises, les habitants du coin et tout un territoire s’embarquent dans l’expérimentation et font bouger peu à peu les montagnes.

C’est cette histoire, cette ville de Mauléon qui se mobilise pour accueillir le dispositif, cette EBE lancée à force de travail acharné, ces espoirs -et les doutes aussi- que Marie-Monique a filmés. Elle a aussi et surtout filmé ces personnes cassées par le travail, sorties du circuit, qui essaient de se réinsérer. Le coup d’envoi est donné le 3 janvier 2017 : à 7h30, 16 chômeurs de longue durée signent leur CDI. Grand jour pour eux, début d’une nouvelle vie. "Bravo à tous d’y avoir cru !", les félicite le maire Pierre-Yves Marolleau. "Soyons fiers de cette belle expérience humaine. Cette expérimentation doit vous aider à rebondir, profitez-en pour vous reconstruire et prendre confiance en vous. Nous serons là pour vous aider."

Car ces chômeurs embauchés, il a fallu leur trouver du travail. Et donc répertorier les besoins. Quels sont, sur la commune, les travaux qui pourraient être utiles et ne font concurrence à personne ? Assez vite, germe l’idée d’une conciergerie pour rendre service ou effectuer les petits travaux utiles que personne ne fait plus. Le mur de l’école à retaper, le chemin de grande randonnée à réaménager et beaucoup de recyclage : la benne de chute de tissus, qui, triés, sont transformés en sac, les palettes qui, au lieu d’être enterrées, deviennent des meubles. Le travail s’organise : certains préfèrent les bureaux et l’administratif ; d’autres, plus manuels, les travaux extérieurs. Chacun se choisit une activité principale -comptabilité, tourisme, entretien des espaces verts, service à la personne, maraîchage-, mais tous s’engagent à être polyvalents en fonction des besoins.

Et ça prend. En trois mois, la bâtisse désaffectée devient fourmilière. Les petits boulots affluent. L’entreprise embauche d’autres chômeurs longue durée. Il y a trop de travail et besoin de mains. "Comment a-t-on pu rester au chômage aussi longtemps alors que tout ce boulot attendait ? Il n’y a même plus assez de chômeurs pour effectuer tout le travail. C’est le monde à l’envers !", plaisante Sébastien.