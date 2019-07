"Je ne suis pas un déchet. Je suis une valeur ajoutée" : comment une petite ville a réinséré ses chômeurs

Car ces chômeurs embauchés, il a fallu leur trouver du travail. Et donc répertorier les besoins. Quels sont, sur la commune, les travaux qui pourraient être utiles et ne font concurrence à personne ? Assez vite, germe l’idée d’une conciergerie pour rendre service ou effectuer les petits travaux utiles que personne ne fait plus. Le mur de l’école à retaper, le chemin de grande randonnée à réaménager et beaucoup de recyclage : la benne de chute de tissus, qui, triés, sont transformés en sac, les palettes qui, au lieu d’être enterrées, deviennent des meubles. Le travail s’organise : certains préfèrent les bureaux et l’administratif ; d’autres, plus manuels, les travaux extérieurs. Chacun se choisit une activité principale -comptabilité, tourisme, entretien des espaces verts, service à la personne, maraîchage-, mais tous s’engagent à être polyvalents en fonction des besoins.





Et ça prend. En trois mois, la bâtisse désaffectée devient fourmilière. Les petits boulots affluent. L’entreprise embauche d’autres chômeurs longue durée. Il y a trop de travail et besoin de mains. "Comment a-t-on pu rester au chômage aussi longtemps alors que tout ce boulot attendait ? Il n’y a même plus assez de chômeurs pour effectuer tout le travail. C’est le monde à l’envers !", plaisante Sébastien.