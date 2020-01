"On cherche l’équilibre entre la fatigue des salariés et le fait que l'activité doit continuer" : dans la tête d'une DRH au 30e jour de grève

"Ce mouvement, on est encore dedans", rappelle d'emblée Lise Ferret. "Notre entreprise a un gros enjeu business en fin d’année. Donc on a été obligé de rester vigilant et réactif. Les 5 et 6 décembre, tout s’est bien passé. Les RH et le directeur général avaient communiqué en amont, à l’ensemble des collaborateurs, sur les mesures déployées. La semaine suivante, le dispositif a été maintenu : "Ouvrir plus largement au télétravail en proposant une deuxième journée flottante par semaine, évidemment la souplesse des horaires d’arrivée et de départ", énumère Lise Ferret. "Nous avions aussi d’autres mesures, bien officialisées, comme l’usage de VTC pris en charge par l’entreprise, à partir du moment où trois collaborateurs arrivaient à se regrouper pour l’utiliser."

De là s’est mis en place un "travail d’organisation en collectif" : "chaque équipe voyait à quel moment elle faisait en sorte de se réunir, et s'en donnait les moyens ; pour ceux qui ont besoin d’avoir une voiture, on arrive à trouver une place de parking, ceux qui doivent marcher un peu plus parce qu’il n’y a pas de transports habituels peuvent venir plus tard et partir plus tôt… Mais au moins il y a un moment dans la journée où l’équipe sait qu’elle va se réunir, se voir, échanger, collaborer, comme on a l’habitude."

Sauf qu’au bout d’une grosse semaine, il a fallu réajuster. "Nous sommes organisés en 'mode collaboratif', et nous avons besoin d’échanges", explique la DRH. "Nous avons eu les premières remontées de certains managers, disant 'c’est sympa, vous êtes souples et ouverts au télétravail, mais je ne peux pas travailler avec une équipe virtuelle, donc j'ai du mal à gérer'. Nous avons donc considéré que les aménagements devaient être faits à un niveau plus fin, celui des équipes. Je suis passée par les managers : ils avaient à leur disposition les différentes modalités d’adaptation, et c'était à eux désormais d'organiser le fonctionnement de leur équipe."

Voilà pour le collectif. Forcément, au niveau des individus, il y a eu des imprévus. "Hormis les transports, il y a eu des collaborateurs impactés à titre personnel, avec l’école ou la cantine qui font grève." Les ajustements se sont faits au jour le jour. Sur la manière dont les salariés ont fait face, se sont mobilisés, la DRH évoque "une responsabilité des uns et des autres". Glisse tout de même que "ça a été intéressant de voir comment chacun positionnait le niveau d’efforts. Des collaborateurs ont poussé plus ou moins, en fonction des cas", avant de reprendre : "Globalement on a eu un gros engagement, on a été agréablement surpris de la mobilisation et de la capacité des uns et des autres à s’organiser."

"Quand vous avez des montages d’offres à faire ensemble, c'est plus simple quand vous pouvez échanger dans un open-space, autour d'un même ordinateur..." Mais à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle et "Une intelligence collective se met en place", reprend la DRH. Elle évoque ces jours de funambule : "On a vraiment cherché l’équilibre entre la fatigue et le fait de maintenir cette dynamique, ce sentiment d’appartenance à une entreprise qui doit continuer à avancer."