"On parle beaucoup de chiffres mais derrière, il y a l'humain" : quand le travail s'expose en photos

Aux manettes, l’association "Lumières sur le travail", composée d’enseignants et d’étudiants en Master 2 psychologie du travail et ergonomie de l'Université Paris Nanterre. Depuis 2009, il tente d’ouvrir au grand public ces débats qui agitent le champ universitaire, via la forme artistique : expositions, films ou concerts, tous les moyens sont bons. "Touchons le plus grand monde ! Mettons en débat !", milite Sophie Prunier-Poulmaire, directrice de "Lumières sur le travail" et vice-présidente de Paris Nanterre. "En faisant converger culture et science, le discours est entendu et repris dans les médias. Cela permet d’entrer en dialogue avec tous ceux qui ont entre leur main la possibilité de changer quelque chose au travail."





Ce que veut montrer l’exposition, ce sont les hommes et femmes, en activité, derrière ce travail. "Ce n’est pas quelque chose de spectaculaire, c’est juste la beauté du travail, les héros, que l’on présente", insiste Sophie Prunier-Poulmaire. "On parle beaucoup des chiffres : du chômage, de l’emploi, des seniors, de combien d’heures l'on doit travailler, par semaine ou dans une vie. Derrière ces chiffres, il y a de l’humain. C’est une manière de remettre à l’honneur ces anonymes, qui sont le coeur du réacteur. Au quotidien, ce sont eux qui font tourner l’économie." Rien de spectaculaire ? Pas si sûr, en y regardant de plus près : "En fait, tout est spectaculaire dans le travail", s'enthousiasme Sophie Prunier-Poulmaire. "Tout est innovation, ingéniosité, passion, déception ou difficulté. Ce sont des histoires quotidiennes qui sont magnifiées."