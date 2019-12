"On vous dessaisit de vos dossiers, de manière brutale" : Seniors, ils racontent leur fin de carrière (2/3)

Béatrice, 64 ans, est chargée de "mission politique senior" dans une grande entreprise d’optique. Elle part à la retraite dans trois mois. 35 ans d’ancienneté, dans cette entreprise où elle a été chargée des relations extérieures, des relations presse, des partenariats, des grosses opérations de com' et de sponsoring. Un poste clé, qu'elle adorait. "J’ai toujours beaucoup travaillé, ce métier me passionnait", raconte-t-elle. "Et puis du jour au lendemain, on m'a enlevé des tas de dossiers. J’ai appris, lors du séminaire de rentrée en 2009 que je n’étais plus en charge de la fondation. On m'a enlevé le dossier "corporate" que je gérais depuis des années. Puis, au cours d’une discussion avec le patron, j’apprends qu’on va recruter quelqu'un pour les relations presse. A chaque fois, c’était de manière extrêmement brutale." Béatrice ne comprend pas : "Je ne travaillais pas trop mal et les gens qui ont repris les dossiers ont fait la même chose que moi. Alors je me suis posée la question : qu’est-ce qui a changé chez moi ? Et la seule chose qui avait changé, c'était mon âge. Je devais avoir 58 ans."

La cinquantaine est un tournant. "On réalise que l'on ne progressera pas toujours et je n'y étais pas du tout préparée". "Béatrice se passionne pour les questions du vieillissement, crée le blog Senior mais pas trop. Entre temps, se profilent dans son entreprise des élections professionnelles. "A ce moment, je me disais qu’il allait être compliqué de changer de job, mais que je n’avais pas envie de rester à ne rien faire. Elle y consacre du temps et de l'énergie. Elle est élue, ce qui la protège, en passant, du fait d’être mise dehors.