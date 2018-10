Openspace, écrans, urgence... : comment notre environnement de travail fait disjoncter notre cerveau

Tout ceci surcharge donc notre cerveau ?

Pour comprendre, il faut s’intéresser à notre mémoire de travail. C'est le premier espace de stockage de notre cerveau, dans lequel les informations conscientes vont pénétrer puis être triées. Elle ne peut pas traiter plus de 9 informations en même temps. Prenons une réunion : on est huit dans une pièce avec 8 ordinateurs, huit portables, un réseau social d’entreprise, votre manager qui vous parle et les pensées que vous avez dans la tête. On arrive très vite, sur quelques secondes, à plus de 10 infos en même temps. Donc, écouter son manager et mener une vraie réflexion, générer des idées et être innovant, cela devient une injonction contradictoire quand on est placé dans un environnement de travail qui ne permet pas de faire tout ça.





Quelles conséquences cela peut-il avoir ?

Cela met notre cerveau dans un état de surcharge cognitive. C’est un état transitoire dans lequel le salarié peut se trouver pendant quelques secondes. Il arrive à tout le monde et est passager. Mais il a différents effets sur notre cerveau, notamment la réduction d’un certain nombre de capacités cognitives : être attentif, la capacité à planifier, à gérer nos émotions, une augmentation de la fatigue, des difficultés de mémorisation.





Aujourd'hui, on émet l’hypothèse que ces environnements de travail augmentent le risque de surcharge cognitive, et que plus on se trouve de façon continue et répétée en surcharge cognitive, plus on est en état de fatigue mentale excessive, et plus on risque le burn-out.





