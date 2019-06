"Osez !" : pour encourager les autres femmes à se lancer, ces entrepreneures racontent leur combat

Pour rêver, il faut être inspiré. Avoir des modèles. Et pour que les petites filles puissent rêver d’être un jour, peut-être patronne, il faut qu’elles sachent que cela existe. Qu’elles aient des modèles. C’est l’esprit de la journée organisée mardi par la Maison Veuve Clicquot : impulser de l’énergie pour donner le courage, la force et l’envie de passer à l’acte. Bref, montrer qu'il faut croire en ses rêves et "y aller".





Le premier Baromètre dédié à la perception de la société sur l’entrepreneuriat et les femmes, lancé par La Maison Veuve Clicquot le rappelle : les barrières mentales et structurelles sont bien là, bloquant les femmes dans leur envie d’entreprendre. En France, 53% des femmes considèrent ainsi que les risques pris ne valent pas les avantages qu’apporte la réussite (48% pour les hommes). Résultat : seulement 28% de femmes (contre 39% d’hommes) veulent devenir entrepreneures. Pourtant, l’envie est là : elles accordent plus d’importance que les hommes au fait d’être son propre patron (72% contre 65%).





La Maison Veuve Clicquot a donc invité des "role makers", des femmes qui aident, forment, accompagnent et inspirent les femmes qui les entourent. Avec l'idée de mettre en lumière des parcours réussis de femmes qui ont entrepris. En voici quatre.