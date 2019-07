"Oui, mais s’il y a un truc super urgent ?" : six conseils pour reprendre le contrôle de vos mails

Parlons gestion des mails. Romain Bisseret conseille la méthode GTD, (pour "getting things done") : "Elle consiste à ne faire les choses qu’une fois. Ne lire un mail qu’une fois et décider immédiatement ce qu’il convient d’en faire. Identifier s’il y a une chose à faire avec ou pas, et quelle est la prochaine action à entreprendre."





Il faut pour cela "trier" ses mails, en identifiant ceux qui nécessitent une action de votre part et ceux qui n’en réclament pas. Et là, tout est très carré : si le mail nécessite une action qui peut se faire en moins de deux minutes, faites-là immédiatement ; si cette action est supérieure à deux minutes, cherchez alors à déléguer l’action ; si l’action nécessite plus de deux minutes, mais que vous devez l’effectuer obligatoirement, notez là sur la liste des "à faire" et occupez-vous en au moment qui vous arrange.





Si le mail ne nécessite pas d’action de votre part, là encore, trois options se présentent : soit vous le jetez ; soit vous le classez et archivez s’il s’agit d’une information pouvait vous être utile ; soit l’information vous intéresse, mais vous n’avez pas le temps de vous en occuper, classez-le dans un dossier "un jour peut-être".