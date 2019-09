"Ouvriérisme rampant", rythme effréné... : comment les entreprises nous transforment en "cannibales en costume"

ENTRETIEN 2/2 - Dans "Cannibales en costume - Enquête sur les travailleurs du XXIe siècle", le sociologue David Courpasson explore les nouveaux rapports au sein de l’entreprise dans un monde du travail qui devient lui-même de plus en plus violent. Seconde partie de notre entretien, centrée cette fois sur les organisations du travail et leur évolution.

Pendant 30 ans, à travers des recueils de témoignages de travailleurs de l'usine à ceux de la start-up, il a essayé de comprendre les mutations du monde du travail et leurs impacts sur les individus. Après en avoir exploré les conséquences sur les nouveaux rapports au travail, nous nous penchons aujourd'hui sur les causes et les moyens d'en sortir.

Vous décortiquez les mécanismes à l’œuvre dans les organisations du travail. Notamment un "ouvriérisme rampant", où plus personne n’a réellement de pouvoir hiérarchique. Quelles en sont les causes ?

David Courpasson : Elles sont multiples. Si l’on se centre sur la question de l’autorité et donc de la légitimité, il est très clair que les organisations du travail se sont très fortement centralisées depuis quelques décennies. Et elles ont fini par laisser dominer des acteurs 'déterritorialisés", sans existence 'physique' concrète pour les gens. La question posée par nombre de travailleurs, c’est : ""Mais, au fond, le chef c’est qui ?". L’autorité a en quelque sorte quitté l’entreprise. Elle existe ailleurs, à l’image du démiurge administratif chez le sociologue Charles Wright-Mills ou de l’actionnaire vorace chez Emile Zola.

Résultat : désormais, très peu de personnes sont considérées et se considèrent comme détenant l’autorité dans le travail, voire comme souhaitant détenir une quelconque autorité. L'"ouvriérisme rampant", c’est donc l'idée que se diffuse une représentation, voire une identification, à la figure du subordonné, même dans des échelons dits "hiérarchiques". Tout le monde étant ouvrier, cela signifie également que personne ne cherche véritablement à influer sur les processus et les décisions dites stratégiques. Chacun se recroqueville sur sa sphère d’autonomie, de plus en plus étroite, de plus en plus insatisfaisante, mais tellement précieuse du même coup, et que l’on est prêt à défendre mordicus.

Vous estimez même qu'il ne semble pas être dans l'intérêt des autorités du travail de faire en sorte que les gens soient plus humains, au contraire. Par exemple, le travail en équipe, que vous qualifiez d'"enclave de fausse camaraderie".

David Courpasson : Le thème de l’équipe et de la collaboration est un exemple frappant du décalage entre l’expérience quotidienne du travail et les mots d’ordre du management. De nombreuses observations suggèrent ainsi que le travail en collectif de type "projets", c’est-à-dire envisagé de façon temporaire, est un lieu de méfiance et de surveillance réciproque. L’idée, qui déplaira fortement, est que l’équipe serait devenue (parce qu’elle a une durée de vie courte !) un espace d’évaluation des chances de chacun de se faire mieux voir que les voisins ou un ingrédient de la course à la performance et des horizons de comparaison inter-individuelle… C'est dommage mais c’est assez net.