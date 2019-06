Paradoxe parisien au boulot : de plus en plus connectés, les salariés se sentent aussi de plus en plus... isolés

Attention, pas question pour autant de parler à tort et à travers : l'étude note également qu'il existe un "seuil limite" d'interactions au travail : au-delà de 20 par jour et en face-à-face, leur qualité et la performance des collaborateurs baissent significativement. Des tensions émergent aussi plus souvent, avec les supérieurs ou les collègues, les difficultés à se concentrer émergent. Bref, pour être au top, il faut préserver un délicat équilibre...





D'après le baromètre, c'est en effet la qualité des relations qui est le facteur le plus décisif pour générer du bien-être et de la performance, bien plus que la quantité. Et même bien plus que le niveau de rémunération. Ne reste plus, pour les managers, qu'à détecter le sujet isolé. Là encore, l'étude donne deux signes : il a tendance à écouter plus souvent de la musique, en mettant un casque, en rempart contre l'environnement extérieur, et il tutoie beaucoup moins ses collègues, marquant une nouvelle distance.