Parler plus pour être heureux au travail

Les salariés franciliens seraient-ils de plus en plus isolés ? Selon le baromètre annuel Paris Workplace, réalisé en partenariat avec l'Ifop, le bien-être au travail et la qualité des relations sont les principales préoccupations des salariés. Avec les mails, les téléphones et la messagerie instantanée, les employés se sentent de plus en plus isolés. Et ce sentiment d'isolement est d'autant plus présent chez les télétravailleurs. En effet, les échanges en face-à-face entre collègues sont absents.



