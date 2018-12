Petit déj’ entre collègues ou apéro de boulot : les jeunes ont plus envie de moment de convivialité que leurs aînés

Mais une certaine tranche de salariés va à contre-courant de ce mouvement. Les Millenials, les jeunes de moins de 35 ans, se distinguent en effet nettement. Ils sont systématiquement plus nombreux que la moyenne à organiser des moments de convivialité au travail -37% contre 29% chez leurs collègues de 50 ans et plus-, à proposer des sorties en soirée (33% vs 23%) ou encore à procéder à un échange de cadeaux (32% vs 10%). C’est d’ailleurs avec ce type d’initiative que l’écart générationnel est le plus marqué (22 points). Ils sont enfin les plus nombreux à organiser des concours du plus beau ou du plus ridicule pull de Noël (13% vs 4%).