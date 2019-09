Plaisir ou nécessité : qui sont les "Perennials", ces septuagénaires qui continuent de travailler ?

DÉCRYPTAGE - Les chiffres le montrent : de plus en plus de Français travaillent au-delà de l’âge légal de la retraite. Certains le font par nécessité économique. Pour d’autres, cela fait partie d’une nouvelle manière de vivre. On parle alors souvent de "Perennials".

Christine* a 76 ans. Parisienne, avocate. Belle femme, belle allure, du style. Elle n’a jamais arrêté de travailler ; son mari, avocat également et 80 printemps, non plus. Tout d’abord par besoin financier : elle a une grande maison secondaire, un bel appart' à Paris, beaucoup de charges à payer. Mais aussi par amour de son métier, car cela contribue aussi à sa vie sociale. Elle possède son cabinet, alors elle s'aménage ses horaires. Elle consacre par exemple les mercredis après-midis à ses petits-enfants, leur fait courir les cinémas et les expositions. Organise des dîners, fait du sport. Bref, une vie professionnelle riche et une vie sociale qui l'est tout autant. Loin du profil de la mamie gâteau et confiture au chaud.

De son côté, Gilles* est gynécologue. Possède un beau cabinet dans le 5e arrondissement à Paris. Lui a 62 ans, mais ne pense pas non plus une seconde à la retraite. Pris par son métier, et, là aussi avec des charges à payer.