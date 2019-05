"Plus jamais ! Je suis libre !" : ils sont jeunes, salariés, quittent leur CDI et ne veulent surtout plus... recommencer

Quête de liberté ? Réaction à une entreprise devenue synonyme de contrainte et de mal-être ? Ou même recherche d’un meilleur équilibre vie privée-vie professionnelle... Les raisons avancées sont diverses. Sous notre appel à témoignages diffusé sur Facebook, Gnessou explique par exemple avoir choisi de quitter un job très bien payé. "C'est plus dur. Mais je suis libre. Je n’ai plus le téléphone qui vibre jour et nuit, plus de mails d’excités à 22h qui ne sont pas contents de votre boulot alors que vous êtes rentré à peine depuis une heure chez vous." "Plus jamais ! Plus jamais ! Plus jamais !", abonde Evelyne, qui était pourtant responsable de communication au siège d’une grande banque, "avec tous les avantages qui vont avec". Mais, également, avec tous les défauts de ce genre de superstructure : "Les sept couches de hiérarchie, la réunionite aiguë, l'incompétence à tous les étages…" Elle s’est mise à son compte. "Je gagne nettement moins bien ma vie. Mais j'ai gagné aussi énormément de liberté et... j'ai quitté Paris pour Nice ! Tout bénef !"

D’autres ont fait leur calcul : en terme de ratio coût-avantage, le CDI est-il toujours si intéressant ? "Cela ne veut plus rien dire puisque on te vire quand on veut", lance ainsi Jérémie. Laurent, lui, n'a pas été augmenté. Il est alors parti en intérim. "Depuis, j'ai un meilleur salaire. Et surtout la liberté de choisir avec qui je veux travailler. Libre quoi." Pour Titi, qui enchaîne les CDD, la liberté, c'est un "changement de domaine d'activité qui m'évite d'entrer dans une routine. Mais aussi un changement d'équipe et du renouveau, que ce soit dans les trajets, les points de restauration le midi, l'environnement... Bref, une renaissance professionnelle qui empêche la déprime au travail !" Bérengère a effecuté le même choix : "Cela me permet de ne pas m’engager sur le long terme dans une entreprise qui ne me convient pas, d’avoir la liberté de changer après chaque contrat. Cela me permet également de diversifier mes expériences et de multiplier les compétences. Vive le CDD !", assène-t-elle.